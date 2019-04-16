巴黎聖母院大火 LVMH霸氣宣布捐70億重建法國象徵

2019-04-16 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎聖母院在當地時間15日下午發生大火，這棟800多年歷史的建築，遭到嚴重破壞，儘管整體結構倖存，但恐需花費鉅資及數10年來重建，而法國富豪也紛紛解囊助力，繼開雲集團（Kering）董事會主席兼執行長皮諾特（François-Henri Pinault）宣布捐出1億歐元後，路威酩軒集團（LVMH）也發表聲明表示，將捐贈2億歐元幫助重建。

據《路透》報導，全球最大的跨國奢侈品綜合企業「路威酩軒集團」，其董事長兼CEO阿爾諾（Bernard Arnault）發表聲明指出，「阿爾諾家族與路威酩軒集團希望在國家最悲劇的時刻展現出他們的團結，一起聯手重建這棟非凡的大教堂，它標誌著法國的象徵、傳統與統一」，承諾將捐贈2億歐元（約新台幣69.8億元）來幫助聖母院重建。

擁有古馳（Gucci）、寶緹嘉（Bottega Veneta）、聖羅蘭（Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）等知名時尚品牌的開雲集團董事會主席兼執行長皮諾特稍早也宣布，將捐出1億歐元（約新台幣35.45億元）來協助重建工作。

在消防人員的努力下，聖母院大火得以控制，並未蔓延到北鐘樓，聖母院的整體結構得以保存，但法國文化部部長表示，聖母院主結構雖然尚存，但仍充滿不確定性，將邀集建築專家來評估結構是否穩定。

而聖母院所藏文物都從火場中搶救出來，暫時送往羅浮宮保存，部分畫作遭到水浸濕必須進行修復；巴黎聖母院發言人表示，損失目前無法估計，重建工作恐需花費10年之久，重建經費至少1.5億歐元以上。

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