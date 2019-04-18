更美聖母院 馬克宏拚5年恢復

2019-04-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國首都巴黎聖母院十五日晚間歷經十五小時大火，法國總統馬克宏十六日誓言，期待五年內可讓聖母院以更美的面貌重現世人眼前，暗喻這座巴黎最古老的天主教堂將再度見證首都主辦二○二四年夏季奧林匹克運動會，但專家研判修復工程恐上看數十年。

法富豪 企業 信徒爭相解囊

法國富豪、國際企業與全球信徒爭相解囊，重建資金目前已累積到十億歐元（約三五四億台幣）。美國蘋果公司也將出資協助，還有德國、義大利、俄羅斯皆願提供專業協助。法國總理菲力普（Edouard Philippe）十七日表示，將舉辦國際建築競圖，向全球建築師徵求設計，為聖母院重建一座符合現代技術和挑戰的新尖塔。

將辦建築競圖 重建新尖塔

不過，馬克宏所訂的時間表和專家預估相去甚遠。法國史特拉斯堡「聖母文物基金會」執行長費雪（Éric Fischer）負責維修擁有千年歷史的史特拉斯堡主教座堂，他認為聖母院恐怕得花費數十年，才能恢復哥德式建築經典原貌，因為其屋頂接近全毀、尖塔倒塌，與建物融為一體的大管風琴也進水。

監督德國科隆大教堂重建工作的建築師佛森尼赫（Peter Füssenich）也同意這種說法。他負責的這座哥德式教堂，在二次世界大戰受創嚴重，至今仍未完成修復。

法國檢方出動五十名調查人員偵辦這起案件，目前毫無跡象顯示這場火災係出於「蓄意行為」，暫時指向四月啟動的尖塔修復工程肇禍。目前已知巨牆和教堂內的雕像、鐘塔、玫瑰窗、祭壇十字架均挺過火劫；倖存珍寶一律暫放巴黎市政廳，因煙熏受損的藝術品，則陸續轉往羅浮宮，待除濕、保護與修復。

400消冒死噴水 差15分鐘燒毀

法國內政部長下轄國務秘書努涅斯表示，四百名消防隊員冒死搶救，阻止惡火燒到鐘塔，在聖母院瀕臨全毀的十五至卅分鐘前，拯救了教堂，這座擁有八五○年歷史的建築將繼續矗立。確保建築結構完整的工作將持續到十八日，消防人員這兩天將繼續取出珍藏文物與藝品。聯合國教科文組織總幹事阿祖萊提醒，火災後廿四至四十八小時是保全石材與木造結構的關鍵時刻，必須避免水分損害建築。

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