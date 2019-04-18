驚喜！聖母院尖塔焚毀倒塌 塔頂「聖雞」竟奇蹟生還

2019-04-18 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎「聖母院」在當地時間15日遭受祝融之災，在大火肆虐下，屋頂全被燒毀，尖塔也在眾目睽睽之下倒塌，塔頂的「神聖風向雞」也消失在火海之中，沒想到以為已經被焚毀的「神聖風向雞」竟奇蹟在火場中被發現，令法國人為之振奮。

綜合外媒報導，位於聖母院最高點的「神聖風向雞」，是一個青銅製的公雞風向標，上面刻有拉丁文「上帝！在雷電、風暴、邪惡中拯救我」，而體內藏有三件聖物，分別是荊棘冠冕上70個刺中的1枚，以及2名巴黎守護者聖德尼（Saint Denis）和聖女吉納維芙（Sainte Geneviève）的遺骨，尖塔在大火中轟然倒下時，眾人以為公雞與聖物都在火海中煙銷灰滅。

在大火撲滅後，在清點火場時，意外發現「神聖風向雞」竟在火海中倖存，法國文化部對外證實公雞安然無恙，法媒紛紛報導這個奇蹟，法文化部表示，公雞在尖塔被焚毀倒塌時，公雞從右邊摔了出來，落在教堂內。

工作人員透露，公雞從高處摔落雖然有些變形，但尚能修復，由於開口變形無法開啟，3件聖物是否安好還尚待確認。

專家指出，這隻公雞被巴黎人視為宗教、精神上的「避雷針」，來保佑信徒和所有巴黎人，被視為「巴黎市民的守護象徵」。

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