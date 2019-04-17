募款開跑短短數小時 巴黎聖母院重建金募達244億

2019-04-17 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕擁有850年歷史的法國巴黎聖母院於15日下午發生大火，建於13世紀的橡木屋頂有3分之2被焚毀，屋頂尖塔也遭烈焰吞噬、倒塌。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）喊話，盼在5年內重建聖母院，而重建經費募款開跑至今才短短幾個小時，總金額已經超過7億歐元（約新台幣244億元）。

據《法新社》報導，馬克宏16日於總統官邸愛麗舍宮（Elysee Palace）發表全國性演講時表示：「我希望能在5年內完成，重建更美麗的巴黎聖母院，我們可以做到」，外界認為馬克宏想趕在2024巴黎奧運前完成重建。

而不少企業與銀行都鼎力資注聖母院重建，如旗下有古馳（GUCCI）、伊夫．聖羅蘭（Yves Saint Laurent）等高級品牌的開雲集團（KERING），15日晚間捐出1億歐元（約新台幣34.8億元）。

到了16日，路威酩軒集團（LVMH）的執行長貝爾納．阿爾諾（Bernard Arnault）宣布捐出2億歐元（約新台幣69.7億元）；萊雅集團（L'Oreal）創辦人之女莉莉安．貝登古也捐出2億歐元；而法國石油公司道達爾（Total）則捐出1億歐元。

此外，國際間也表示力挺，美國蘋果公司（Apple）CEO提姆．庫克（Tim Cook）也表示會資助重建，但未提及具體的捐助金額。德國與義大利政府也表明會支援聖母院重建，俄國總統普亭（Vladimir Putin）也表示會派「修復國家遺產的經驗豐富的最好專家」。

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