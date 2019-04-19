聖母院如何重建引爭議 當局計劃先興建暫時性木造教堂

2019-04-19 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕15日的巴黎聖母院大火震驚全球，法國總理馬克宏（Emmanuel Macron）在事件發生當下也誓言重建聖母院。但有鑑於聖母院的重建工作可能曠日費時，法國官方表示，政府將會先在聖母院旁興建1座臨時的木造教堂，讓信徒及遊客不致於無處可去。

根據《BBC》報導，這項建議最初由聖母院所在教區的教長Patrick Chauvet提出。他認為，聖母院目前已經因大火災情而關閉，就算馬克宏承諾5年內重建完畢，但重建期間的暫時性安排還是必須的。他強調，「我們絕對不能說『聖母院將關閉5年』然後就這樣算了」。目前巴黎市長希達爾戈（Anne Hidalgo）已經批准這項建議。

另外，當局也打算重建在大火中倒塌的尖塔；這座尖塔其實原本並不在聖母院的初始設計裡，而是19世紀時由法國建築師杜克（Eugène Viollet-le-Duc）在修建工程中加上去的。法國總理菲力普（Edouard Philippe）表示，他希望新的尖塔是能夠「適應當代科技與挑戰」的，因此打算舉辦國際競圖，讓全世界的建築師共同參與。不過不少法國人對此頗有微詞。

尖塔應該被原貌重建，或是應該賦予聖母院1個更符合時代所需的尖塔，這樣的兩難時常在古蹟修復的議題中被提起。杜克的後代，現年76歲的Jean-Marie Henriquet就對此表示，他認為應該直接原貌重建，因為「若是不原貌重建，等同移除了1個原本應該屬於它（聖母院）的元素」。

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