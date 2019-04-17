全球心痛 法富豪捐款142億

2019-04-17

鐘樓怪人 躍網路暢銷書冠軍

〔編譯魏國金／綜合報導〕巴黎聖母院是全球最熱門的觀光景點之一，每年吸引一千三百萬人次造訪，這場祝融引發廣泛關注，各國民眾在社群媒體上分享得知此事後的震驚，許多人潸然落淚。各國領袖也表達心痛之情，並承諾協助重建。法國各界富豪捐款至少四億歐元（約一四二億台幣）。法國作家雨果以聖母院為場景的小說「鐘樓怪人」，十六日躍居網路商店「亞馬遜」的暢銷書排行榜第一名。

西班牙總理桑切斯說，該大火是「法國、西班牙以及歐洲的災難」，「八百五十年的歷史、建築、繪畫與雕塑」遭到摧毀。美國總統川普表示，這場「糟糕的大火摧毀了全球最偉大的瑰寶之一」。奧地利總統范德貝倫推文說，聖母院是「我們歐洲共同文化的重要象徵」。天主教教宗方濟各呼籲團結重建聖母院，梵蒂岡當局表示，願提供修復技術，協助聖母院重建。

法國精品巨擘「路易．威登」（LVMH）集團總裁阿爾諾（Bernard Arnault）宣布捐助兩億歐元，做為重建費用。對手集團「開雲」（Kering）也跟進宣布，將捐款一億歐元。法國道達爾（Total）石油集團承諾捐款一億歐元。法國法蘭西島大區委員會主席佩克雷恩（Valerie Pecresse）承諾將捐款一千萬歐元。民間團體「法國遺產基金會」發起捐款活動，以修復「法國歷史與文化的象徵」。眾籌平台GoFundMe指出，全球已有五十多個與聖母院大火的相關活動在該網站上發起。

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