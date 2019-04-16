西班牙「太空塔」驚傳有「詐」彈 警方急封鎖四周

2019-04-16 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於西班牙首都馬德里的地標「太空塔」（Torre Espacio），今日驚傳有炸彈威脅。該棟大樓駐有4國大使館，警方緊急關閉大樓，並疏散2千名辦公人員。經調查後發現是虛驚一場，大樓並無炸彈，也無人員傷亡。

綜合外媒報導，西班牙首都馬德里的地標「太空塔」於當地時間16日中午傳出有炸彈威脅。根據西班牙警方表示，大樓內的澳洲大使館接到一通電話，對方聲稱大樓內裝有炸彈。大樓立刻在保安人員的指示下進行疏散。警方到場時，大樓已全數淨空。

警方擔憂可能是ISIS等極端主義組織的襲擊，嚴肅以對。西班牙國民衛隊（TEDAX）拆彈小組到達現場，也派出緝彈犬搜尋大樓內部，另有直升機在附近來回巡視。「太空塔」附近街道被封鎖，任何車輛及行人不得靠近。

西班牙警方最後證實，這則消息是一場惡作劇，沒有人員傷亡，但目前仍不清楚恐嚇電話的具體內容，以及由誰、從哪裡發出，也還沒有人被逮捕。「太空塔」現在仍處於封鎖狀態，警方稱稍後確定大樓內沒有炸彈，工作人員就可以返回大樓辦公。

「太空塔」（Torrespacio）建於2009年，有57層、235公尺高，是西班牙第4高的摩天大樓。裡面駐有英國、荷蘭、澳洲、加拿大等4國大使館，及西班牙銀行業協會（AEB），此外，紅牛（Red Bull）和美國徵信公司艾可菲（Equifax）等企業總部也設於此，每天約有2千人在大樓裡辦公。

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