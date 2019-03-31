FBI大轉型 掃蕩網路威脅

2019-03-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦調查局（ＦＢＩ）正展開自二○○一年九一一事件恐怖攻擊行動後、十八年來最大幅度的轉型，任務重點由反恐怖主義改成網路安全，目前正進行組織改組計畫，著眼打擊不斷增加的網路威脅，包括由外國對手針對美國商業與國家利益發動的攻擊。除了下一個財政年度的網路安全預算增加七．六％至七．三二億美元，所有探員也將共同培養偵辦網路犯罪案件的能力，在美國近年頻頻指控中國、俄羅斯等外國政府利用網路侵害美國國家利益之際，可謂美方防禦戰場全面升級。

外國國家行為者指使的大型網路犯罪，主要針對美國企業或國家利益而來，嚴重損害美國經濟與重大基礎建設，俄羅斯疑似干預美國二○一六年總統選舉案，以及竊取美國產業機密和智慧財產的中國網路間諜，皆惡名昭彰於世，美方現今抵禦能力卻不及對方。ＦＢＩ局長瑞伊表示，旗下五十六間分局目前手邊皆有中國經濟間諜調查案件；此外，美國海軍本月也自稱曾遇「網路包圍」，指中國駭客利用美國海軍承包商的系統漏洞，在過去一年半內駭入系統並竊取機密與敏感資訊。

中俄駭客屢屢入侵 美升級護網安

曾任ＦＢＩ科學及科技處助理局長的ＦＢＩ刑事、網路、反應與服務局（ＣＣＲＳＢ）助理局長何思（Amy Hess）表示，鑑於國內或國際犯罪本質隨科技發展有所改變，所有調查已與網路脫不了鉤，「我們必須去思考，我們的敵人如何看待網路」。根據她在ＦＢＩ服務逾廿八年的經驗，ＦＢＩ調查重心這次由反恐怖主義改成網路安全，「與九一一事件以後的轉變非常類似」，反映了因時制宜的組織變化，所有探員未來皆將具備偵查網路犯罪的基本能力。

《華爾街日報》廿九日引用美國智庫「第三條道路」（The Third Way）」分析數據也指出，ＦＢＩ確實須「全面進化」，因既有執法行動只有不到一％資源投入網路犯罪案件，往往只能調查嚴重的網路威脅事件，諸如國家行為者指使的攻擊，或是複雜的跨國犯罪案件。阿斯本研究所網絡安全與技術計畫執行主任格拉夫（Garrett Graff）也認為，ＦＢＩ在這方面程度落後，僅有四、五間分局具備處理高度複雜網路案件的資源與知識。但專家提醒，網路既是方法、也是犯罪目的，ＦＢＩ應整合相關資源，而非升級單一能力。

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