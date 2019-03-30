德國發動反恐行動 逮捕10名疑似伊斯蘭國恐怖份子

2019-03-30 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕德國警方再次於今天（3月30日）同時發動反恐行動，在德國境內多處地區逮捕10名意圖發動恐怖攻擊的伊斯蘭極端份子。

綜合媒體報導，德國警方今天同時在北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）與巴登-符騰堡邦（Baden-Württemberg）同時進行反恐行動，共逮捕了10名意圖發動恐怖攻擊的恐怖份子；目前僅知其中1人是塔吉克斯坦人，其他人國籍不明。

北萊茵-西發利亞邦首府杜塞道夫（Düsseldorf）的檢察官指出，這些嫌犯因涉及策劃危害國家的重罪，而遭警方逮捕調查；雖然目前尚未發現具體的攻擊目標與行動，但當局正在調查他們與伊斯蘭國（IS）之間的聯繫，檢方懷疑這群嫌犯可能是IS的組織成員或是同情IS的極端份子。

近期德國檢警頻頻出動，在恐攻發生前成功阻擋；法蘭克福檢方在3月22日也出動200多名警力在德國境內多處地區進行反恐任務，成功逮捕意圖以駕車衝撞、槍擊發動恐怖攻擊的10名極端份子。

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