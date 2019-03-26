德國6城市被寄「炸彈恐嚇」電郵 警方緊急封鎖市政廳搜索

2019-03-26 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕德國境內多個城市的地方政府，在當地時間2月26日上午陸續收到炸彈恐嚇電郵，當地警方已經疏散6個城市的部分政府機構，並封鎖周邊街道進行搜索，截至目前沒有找到炸彈的消息。

綜合外媒報導，根據警方初步調查，共有6個分散在德國各處的地方政府收到炸彈恐嚇電子郵件，分別為凱撒勞頓（Kaiserslautern）、肯尼茲（Chemnitz）、倫茨堡（Rendsburg）、奥格斯堡（Augsburg）、哥廷根（Göttingen）與諾因基興（Neunkirchen）；當地警方獲報後，馬上疏散這6個城市的市政廳、部分政府大樓，並封鎖部分街道進行搜索，警方雖然也有派出警犬協助調查，但一無所獲。

警方認為這數起炸彈威脅可能是同人所為，不過動機、嫌犯身分皆仍在調查；目前雖然有部分城市的街道已經解除封鎖，不過絕大多數的市政廳大樓仍處在封鎖狀況，由警方調查中。

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