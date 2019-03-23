企圖槍擊、車撞發動恐攻 德警逮捕10嫌犯

2019-03-23 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕德國法蘭克福警方在昨天（3月22日）逮捕10名企圖發動恐怖攻擊的伊斯蘭極端份子，這10名嫌犯年齡落在20歲到42歲之間；法蘭克福檢方指出，這10名極端份子意圖透過槍擊或是駕車衝撞人群來發動恐怖攻擊，「目標是殺越多人越好」。

綜合外媒報導，法蘭克福檢方在3月22日表示，德國當局出動近200名警力，在多處攻堅並逮捕策劃恐怖攻擊的伊斯蘭極端份子，最初逮捕11人，不過最後發現涉案的僅10人，分別住在法蘭克福、奧芬巴赫、威斯巴登與美因茨等地，年齡落在20至42歲之間。

其中有3人被警方視為主嫌，分別為1位住在奧芬巴赫的21歲男子與2名來自威斯巴登的31歲兄弟，他們都與法蘭克福境內的「伊斯蘭國集團」（Islamist Salafist community）有關。

德國當局初步調查指出，這些極端份子計畫駕車衝撞人群或槍擊發動恐怖攻擊，目的是盡可能的大量殺死「異教徒」，他們已經租了一輛大型車（large vehicle），並籌措資金準備與軍火商購買槍械；警方在攻堅掃蕩時查扣2萬歐元（近70萬新台幣）、數把刀具、少量毒品、資料文件與電腦儲存設備，目前德國檢警仍在調查中。

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