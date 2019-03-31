大使館被襲1個多月後終於出聲 北韓敦促西班牙徹查

2019-03-31 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕北韓駐西班牙大使館在2月22日遭10名不明人士闖入，控制大使館職員後奪走多台電腦隨即逃逸無蹤；事後隨著西班牙當局介入調查後，許多案情細節接連曝光，反金流亡組織「自由朝鮮」在2月26日坦認策劃犯案，西班牙當局還懷疑美國的情資單位也介入其中，不過事主北韓當局在沉寂1個多月後，終於在今天（3月31日）透過官媒呼籲西班牙當局能「徹查此案」。

根據《韓聯社》報導，北韓外務省發言人在今天接受北韓官媒《朝中社》訪問時表示，北韓駐西班牙大使館遭闖入一事，是嚴重的恐怖攻擊，對駐外外交機構進行「非法入侵、占領、掠奪」是嚴重侵犯一國國家主權的行為，也嚴重踐踏國際法。

發言人指出，據稱此次攻擊行動與美國聯邦調查局（FBI）、反北韓組織「自由朝鮮」有關，北韓當局正「密切關注相關狀況」；發言人強調，希望西班牙相關部門能以負責任的態度徹查此案，並根據國際法公正的處理恐怖份子與其「幕後主使者」，北韓將耐心等待調查結果。

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