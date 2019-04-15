確保隱私安全 英擬限制18歲以下臉書「按讚」

2019-04-15 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕為了確保兒童的隱私安全，英國未來可能會關閉18歲以下的人在各個社群媒體上的按「讚」（Like）按鈕功能。

綜合外媒報導，英國資訊委員辦公室（ICO）今（15）日公布擬出的草案，未來將限制社群媒體公司蒐集、使用和分享兒童的個人數據資料，社交平台要將兒童的預設值定為高度隱私，只留下部分個人資訊；由於Facebook、Instagram和Snapchat等社群軟體會透過個人在線時間蒐集數據，未來可能會限制前兩者的「Like」和Snapchat的「Streak」按鈕功能，以限縮兒童使用這些應用程式的時間。

該草案如果通過，預計最快於2020年上路。資訊專員德納姆（Elizabeth Denham）表示，「我們不該阻止孩子使用網路，但我們要求社群媒體要保護他們。」雖然該草案被部分團體認為立意良好，但也有反對聲浪批評：「應該讓父母把關兒童的網路安全」、「把每個人都當孩子一樣管束，很幼稚」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/