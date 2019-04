異常回報破萬！逾3小時才陸續修復 臉書推特帳號被罵翻

2019-04-14 21:16

〔即時新聞/綜合報導〕Facebook、Instagram、Whatsapp此3個社群媒體,從今(14)日晚間6點起陸續傳出當機事件,至今已超過3小時才陸續修復,全球累計有數萬筆異常回報,網友對此湧入臉書的推特開嗆。

根據「DownDetector」網站顯示,從今天晚上6點起,用戶反饋的異常回報從十位數瞬間飆升至千位數,更在晚間7點超過1萬件當機事件,晚間8點達到最高峰,共有1萬4353件當機回報,當中有54%用戶反映無法刷新動態、23%用戶無法登入、22%網友無法連線。

Instagram方面,在晚間8點的異常事件回報高達7748件,47%用戶無法刷新動態、29%用戶無法登入、22%用戶無法正常瀏覽網頁版;Whatsapp則是在晚間8點出現3066件異常反饋,40%用戶無法收發訊息、38%用戶無法連線、20%用戶無法登入;上述災情持續在歐洲、亞洲、美東等地區延燒;台灣則是在晚間9點已陸續恢復正常,有網友表示臉書已可使用,但有人反映情況仍不穩定。

臉書1個月發生2起全球大當機,目前還沒有針對此次事件發表說明,大量網友湧入臉書公司的推特帳號,在首則貼文留言開嗆「我需要臉書來聯絡我的家人啦」、「我到死都不會再用這些軟體了」、「到底是為什麼又當機?」、「你們是有技術方面的問題嗎?如果是這樣我們就不能再相信這個應用程式了」。

Facebook狀態

Instagram狀態

Whatsapp狀態

Facebook推特

We want Facebook to be a place where friends and family can grieve together and honor loved ones they've lost. Here's more on the changes we've made to better support people during these difficult times: https://t.co/vvwLg7OL4a