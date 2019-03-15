臉書、IG大當機10小時期間 全球最大色情網站流量暴增

2019-03-15 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕臉書、Instagram週三晚間突然全球大當機，全球最大色情網站Pornhub今日揭露當機期間的數據，當人們無法使用臉書和Instagram時，竟然轉投Pornhub的懷抱。

根據Pornhub自行公布的數據，3月13日臉書與Instagram開始全球大當機後1小時，Pornhub的流量提高了11%，到了當機後7小時，甚至提高了19%，是當日最高峰。

在當機當日，用戶在Pornhub上搜尋的關鍵字也略有不同，Instagram的搜索量突然暴增了323%、Facebook增加221%、Game（遊戲）增加了236%，以及Football（足球）也多了108%的搜索量。

明星、名人的搜索量總體也增加了72%，美國辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）的Instagram帳號「Emrata」搜索量比平時多了37%、美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）的搜索量也多了32%，許多網友把平常會在臉書、Instagram上搜索的關鍵字，直接輸入Pornhub的搜尋引擎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/