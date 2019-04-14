全球大當機！臉書、IG晚間起不明原因斷線

2019-04-14 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕社群軟體Facebook、Instagram在今（14）日晚間6點起，陸續傳出當機災情，此現象不只發生在台灣，連同地球另一端的歐洲、巴爾幹半島、馬來西亞與美西地區都有用戶反映當機現象。

根據「DownDetector」網站顯示，從今晚6點起，分別有16起、37起、52起用戶回報的當機反饋，在6點半回報數量瞬間飆升到1048件，68%用戶表示臉書有無法刷新動態（Newsfeed）的問題，17%用戶指出無法登入、14%用戶提到出現斷線無法聯網的問題。

「DownDetector」網站出具Instagram在24小時內的用戶回報數據，當中顯示從晚間6點起分別先出現1起、42起用戶反饋的異常問題，接著在晚間6點30分飆升至884起事件，57%用戶指出有無法刷新動態的現象，26%用戶發現無法登入、15%用戶指出IG的電腦網頁版有問題。

3月14日也曾發生Facebook、Instagram全球大當機事件，當時臉書公司在沉默了近24小時後才出面解釋並致歉，表示由於「伺服器組態改變」造成全球大當機，很抱歉造成用戶不便；這次的問題尚無有最新官方說法，還有待臉書公司公開異常事件原因。

觀看臉書、IG狀態請點擊下面

Facebook狀態

Instagram狀態

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/