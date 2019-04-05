極端PO文把關不力 澳洲要罰社群

2019-04-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲國會四日以壓倒性票數通過一項爭議性法案，未來包括臉書與YouTube等社群媒體及其高層，必須為迅速撤除暴力或極端等「令人憎惡」的內容負責，否則將面臨重罰與牢獄之災。為三月中紐西蘭槍手網路直播清真寺大屠殺來，全球第一個要求社群媒體為其內容負責的法律。科技公司、政策專家與法界人士痛批該法有違民主、打擊媒體自由，甚至可能損及澳洲投資。

新法挨批打擊媒體自由

新法規定，未來未能迅速撤下有關恐怖主義、謀殺與其他嚴重犯罪之影片的社群媒體公司，將遭重罰七百五十萬美元（約台幣二．三億），或是該公司全球年營業額的一成（數十億美元），至於該公司高層最重可被判處入獄三年；全球任何一個社群媒體平台如果發現他們正在直播「發生在澳洲的可怕暴力行為」，卻未能通知澳洲警方，將被處以五十九萬七千五百美元罰款。

澳洲總理莫里森表示，大型社群媒體公司有責任採取所有可能的行動，以確保其科技產品不會遭恐怖份子利用；檢察總長波特（Christian Porter）則說，此一立法很有可能是全球首例。預料澳洲隨後會有諸多相關措施，大型社群媒體將逐漸被視為出版者，使之必須為出現在該平台上的任何內容負起法律責任。

澳洲在野黨勞工黨雖曾對該法表達嚴重疑慮，但最後還是投下贊成票，與澳洲去年底通過另一項爭議性法案的做法一致。澳洲去年底通過反加密法，規定在必要情況下，科技公司無須通知用戶可逕向有關政府部門提供已解密的用戶資料，藉此打擊恐怖主義、販毒、兒童色情與走私；如今又通過立法懲罰社群媒體，澳洲因而在規範社群媒體公司的風潮中獨步全球。不過，由於裁定社群媒體公司是否夠迅速撤下冒犯性內容的是陪審團，新法也引發如何執法的質疑。

社群科技業界與專家對在兩天內闖關成功的新法大為不滿，痛批是未經深思熟慮的「直覺反應」與「心懷不軌」。代表Google、臉書、推特、亞馬遜與其他社群媒體的澳洲業者「數位工業集團」總經理博斯說，每秒上傳網際網路的內容何其多，迅速撤內容極其複雜，需要與科技業、法律專家、媒體與公民團體磋商，無法在本週內就做到…，「像澳洲這樣的民主國家不是這樣立法的」。

嚴懲社群媒體新法的影響，包括科技公司必須研發新工具，以便能在每秒上傳到其平台的大量資訊中，迅速偵測到必須立刻撤下的不當內容；這對無力研發這類工具、但往往是極右派份子最常使用的小型社群媒體，如4Chan與8Chan，會是一大問題。

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