「美版韓國瑜」！ 國會最年輕女議員42天被新聞狂提3千次

2019-04-14 23:43

〔即時新聞/綜合報導〕日前,中天新聞台因誇大、播出太多韓國瑜新聞,遭到NCC重罰1百萬元。有工程師寫程式,統計新聞中出現「韓國瑜」3個字的次數。短短1天,就已超過了1840次。最近,美國福斯電視台(Fox)也出現相似情況,42天的新聞裡,提及聯邦眾議員奧卡西歐·寇特茲(Alexandria Ocasio Cortez)的次數高達3181次,堪稱「美版韓國瑜」。

綜合外媒報導,奧卡西歐是偏左派的民主黨議員,出身於一個拉丁裔的家庭。她年僅29歲,是目前美國最年輕的女性國會議員。奧卡西歐競選時運用臉書、推特、IG等社群媒體接觸年輕選民。她曾主張分拆美國大型銀行、呼籲金融改革,也提出在2030年前減少碳排放等政見。當上議員後,奧卡西歐的一舉一動都受到媒體關注。根據非營利組織「美國媒體事務」(Media Matters for America)的一項研究,從2月25日至4月7日,奧卡西歐在福斯新聞中,被提及至少3181次。

根據該組織的研究員海果(Courtney Hagle)表示:「即使該話題與奧卡西歐無關,新聞也會想辦法提到她。」福斯將她描繪成激進、危險、極左派的社會主義份子,甚至拿她的年齡詆毀她,將她描述為「29歲的小女孩」。對於福斯的強力抨擊,奧卡西歐12日也在推特上回應:「將炮火對準國會史上最年輕的女議員,這就是他們對待一個追求公平正義,並且替人民爭取醫療、工資福利的人的方式。太糟糕了,但我們不會退縮的。」

Fox News brought me up 3,000+ times in *6 weeks.*



That’s how hard they’re fighting against dignified healthcare, wages, & justice for all; and turning their firepower on the youngest Congresswoman in history to do it.



Too bad for them, cause we don’t flinch. #ForThePeople https://t.co/3FyuVOq6sq