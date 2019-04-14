韓國瑜喊國防靠美國、市場靠中國 中媒警告「家法」伺候

2019-04-14 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日在哈佛大學進行閉門座談時，喊出台灣「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」的口號，這段話不但惹怒中國網友，中國媒體《央廣網》更撰文批評，稱中國不會「養台獨」，還警告可能祭出「家法」伺候。

中國網站《觀察者網》報導韓國瑜20字口號的新聞後，許多中國網友留言砲轟韓，「陰陽雙面人物」、「騙錢的貨色」，更有人直言，韓國瑜竟然想賺中國的錢去買美國的武器，根本就是個台獨份子。

除了中國網友氣炸外，中國《新浪網》也發出一篇名為「韓國瑜稱國防靠美市場靠中國 央媒:不養台獨」的報導指出，韓國瑜11日在美重提九二共識、一中各表，台灣安全、人民有錢，以及所謂國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己，而台北市長柯文哲日前曾更露骨說，國防與美合作、經濟與中合作，經濟好了可支援國防。

文章宣稱，「兩岸同屬一中，政治分歧固然存在，但可在共謀統一中協商解決。當前聚同化異共發展還來不及，某些人整天『各表』突出異幹嘛？兩岸關係和平發展，方向得正確，不促统、安全、有錢豈不利獨？」

文章更警告，「認家人，豈能賺中國錢、上美國貢，吃裡扒外窩裡反？若不認家人、開門揖盜做家賊？家法，不是擺設...家人的善意提醒」。

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