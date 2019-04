「費正清中心主任：王丹很無禮」當事人怒轟這家媒體

2019-04-14 20:43

〔即時新聞/綜合報導〕中國民運人士王丹近期公開批評高雄市長韓國瑜訪哈佛費正清中國研究中心,受到藍營人士撻伐,有媒體特地訪問中心主任宋怡明,報導標題卻是「費正清中心主任:王丹很無禮」,讓王丹怒轟「無良媒體」。

王丹今(14)日在臉書上「尋求協助,共同打擊假新聞」,王指控聯合報系下屬的《世界日報》寫出這篇「費正清中心主任:王丹很無禮」報導,「這是標準的惡意捏造事實的典型的假新聞」,他認為「聯合報系是大報,不可能沒有翻譯人才」,做出這樣的報導是在竄改原文。

王丹指出,宋怡明受訪當天所說的是「it would be very discourteous of me to comment on whether he invited himself」,正確翻譯是「在這邊要我談他(韓國瑜)是否自我邀請的事情,我會覺得很失禮。」

王丹希望聯合報系能夠公開更正,因宋怡明原語句完全沒有任何責備自己的意味,「這不是假新聞,什麼是假新聞?堂堂大報,你們還要臉不要臉?」王丹請求台灣網友幫忙針對這起事件進行檢舉,同時他也提及「是否有律師朋友願意拔刀相助呢?」

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/