「台灣安全人民有錢」 政論節目主持人：最低成本的騙

2019-04-14 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國瞄準台灣2020年總統大選，對台統戰行為愈發強烈，台灣智庫諮詢委員董立文對此表示，中國欲「用最低的成本可以收回台灣」，主持人陳凝觀直言：「用最低成本的騙，都還包含『台灣安全、人民有錢』。」

陳凝觀在《年代新聞台》政論節目「54新觀點」中表示，「台灣安全、人民有錢」此口號就是1種「最低成本的騙」，因為人人都要安全，人人都要有錢，要安全的就擔心武統，要有錢的就期待發大財，「更妙的是，在台灣還會有人期待『換1個總統，既安全又有錢』。」

董立文指出，所有的問題還是要回到台灣人的角度來思考，「我們難道真的這麼好騙嗎？」他說，全世界其實都知道台灣抵抗了中國、中共70年，中國在這段時間對台進行分化、滲透、恐嚇、孤立、打壓、收買，「我不相信我們台灣會這麼容易上當受騙。」

網友們對於陳、董二人的言論發表看法，相繼留言指出「國民黨喜歡中共，就捲鋪蓋滾回去中共國，不要在台灣當麻煩製造者」、「最令人憂心的是台灣人不知死活，真的很好騙」、「為了怕強盜來搶劫，所以先把財產給強盜」、「所以說韓膨，只有白癡會信」。

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