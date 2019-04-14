跨海罵馬英九！ 韓國瑜嗆：3任台大總統搞殘台灣經濟

2019-04-14 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜美西時間4月13日下午出席全球玉山經濟論壇，會後回應媒體提問時，他再度語出驚人地說，過去3任總統都是台大法律系的，但他們幹完後，「台灣經濟跟競爭力基本上已經殘廢了，這20多年來，台灣鬼混得很厲害。」言論再度引發討論。

綜合媒體報導，韓國瑜會後接受媒體訪問時，有媒體再度追問他是否參選2020總統，但韓國瑜仍巧妙避過不答，僅說此行重點在經濟與招商；但被問到對於「韓流」的看法時，韓則表示，他認為「韓流」就是一個代名詞，關鍵是民心思變，強調他在高雄獲得近90萬選票，投給他的選民就是希望他為高雄帶來改變，「這現象簡稱為韓流，事實就是民心不滿。」

韓國瑜接著說，「台灣過去3任總統都是台大法律系，3個台大法律系總統幹完，台灣的經濟競爭力基本上已經殘廢了，這20多年來，事實上台灣鬼混得很厲害。」韓國瑜這一開罵，不只點名綠營兩名畢業於台大法律系的前任和現任總統陳水扁與蔡英文，連出身台大法律系的國民黨籍前總統馬英九也一起罵下去。

針對韓國瑜嗆「3任台大法律系總統搞廢經濟」的說法，PTT網友則狂酸「國民黨舔中舔了八年人民也沒比較好啊，現在又想舔？」、「含導：台大才能當總統嗎？」、「反馬悍將 韓總 ！！ 習下韓上 世界偉人 拯救地球」、「我覺得這三個都比韓草包好」、「現在是不是越詆毀台灣 支持度就越高阿」。

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