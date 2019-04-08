陳星涉林奕含案遭中國封殺 「陳藝國文」網路平台遭關停

2019-04-08 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕本名陳國星的國文補教名師陳星，在2017年曾遭控涉入已故女作家林奕含誘姦案，日前則傳出陳星疑改名「陳藝」，在中國福建福州「一飛教育培訓學校」授課，消息引發關注。對此，福州教育局證實，陳星曾受邀為該校的教師團隊進行4次線上公開分享，已要求該機構關停「陳藝國文」的教學平台。

日前有網友在微博發文指出，陳星把補教藝名改為陳藝，並在福建「福州一飛外語學校」授課，創立「陳藝國文課堂」，消息一出引發中國網友砲轟，認為此舉是「引狼入室」、「這間學校是腦子抽了嗎？」

「福州一飛外語學校」擔心風暴越演越烈，5日在微博發聲明澄清，現任教師與工作人員皆沒有叫「陳星（含網傳多個姓名）」的人。福州教育局8日也在官方微博公布調查結果，指出該機構去年3月3日曾邀請一批台灣教師過來交流，陳星當時就與其他教師一起分享教學經驗，以「陳藝國文」的名稱在3月到5月間於線上平台分享了4次，對象為該機構的老師。

福州市教育局強調，聯合調查組採取約談該校法人和營運人員、調閱相關記錄等方式，排除陳星與該校的簽約合作或聘任關係，以及陳星線下為學生上課、該校組織學生線上聽陳星授課的情況，但不排除教學培訓過程宣傳不當情形，排除陳星與「陳藝國文」線上平台的網傳關聯和資金往來。

福州市教育局指出，雖然陳星沒有違法，也沒有收取教學費用，但聯合調查組仍要求「福州一飛外語學校」7日晚上8點關閉「陳藝國文」線上平台。此舉也代表陳星想轉進中國任教之路慘遭封殺。

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