陳星在福建補習班教書？工作人員爆：借名吸引家長

2019-04-07 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕國文補教名師陳星（本名陳國星）2017年曾遭控涉入已故女作家林奕含誘姦案，日前傳出陳星疑似改名為「陳藝」，在中國在福建福州一飛外語學校授課，不過，該補習班在微博澄清，現任教師與工作人員皆沒有叫「陳星（含網傳多個姓名）」的人。而該校人員進一步爆料，補習班只是「借台灣名師之名，行吸引家長之實」。

根據中媒《新京報》報導，網傳陳星在福州一飛外語學校開設「陳藝國文線上課堂」，引發熱議，福州一飛外語學校工作人員指出，該校並未聘請陳星來授課，也沒有與其簽訂任何合約，針對網傳照片，是他在2018年隨台灣教師交流團赴中交流時拍攝。

該校人員也進一步爆料，改名為「陳藝」的陳星曾受邀為該校的教師團隊進行4次線上公開分享，除了該校付給線上平台的使用費，陳星並無收到任何款項，而該校的「陳藝國文線上課堂」，並非由陳星來授課，而是由一名谷姓女老師授課，只是「借台灣名師之名，行吸引家長之實」。

另外，福州市教育局調查也發現，陳星與該校並無聘任關係。

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