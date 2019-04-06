陳星爆逃中國教書遭砲轟 補習班親上火線回應了！

2019-04-06 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕本名陳國星的補教名師陳星在2017年被指控，涉入已故女作家林奕含誘姦案，最後雖獲檢調不起訴處分，但難甩「狼師」罵名；就在林奕含逝世將滿2週年之際，有網友爆料陳星改名赴中國福建一家補習班教書，消息一出遭中國網友砲轟。對此，被爆料的補習班澄清指出，陳星去年曾來交流，並非正式簽約的老師。

5日則有網友在微博發文指出，陳星將補教藝名改為陳藝，目前在福建「福州一飛外語學校」授課，創立「陳藝國文課堂」，她也強調，發文目的並非公審陳星或是讓誰身敗名裂，而是為了「預防下一個房思琪」。消息一出，中國網友紛紛砲轟，「這間學校是腦子抽了嗎？」、「難道因為強姦犯價格便宜嗎？」

貼文在網路上到處轉貼引發關注，風暴越演越烈，遭點名的補習班「福州一飛外語學校」急忙在官方微博發聲明澄清，過去到現在任職授課的老師、工作人員中，均沒有名叫「陳星（含網傳多個姓名）」的人。

聲明指出，學校在去年3月3日曾邀請台灣參訪團前來交流，當時參訪團中有一名叫「陳藝」的老師，但雙方僅有一次教師間的交流，並沒有請他授課，也沒有進一步的合作與任職，同時強調「我校感謝網民監督，未來將繼續加強對教師選聘把關，對違反師德師風的教師保持『零容忍』。」

林奕含於2017年2月出版長篇小說《房思琪的初戀樂園》後，同年4月在住處輕生，當時她年僅26歲，父母親也指女兒的死和補教老師誘姦有關。事後陳星被告發與未滿14歲及未滿16歲女子性交、利用權勢性交等5罪，但最後台南地檢署未查到具體犯罪事證，陳星獲得不起訴處分。

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