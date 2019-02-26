他與邁邁玩《還願》微博被鎖 蘇揆一句話送暖揪甘心！

2019-02-26 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁、立委鄭運鵬、基進黨發言人陳柏惟、網紅「視網膜」、「星期天」等人，昨晚一同開直播大玩最近很夯的台灣恐怖遊戲《還願》，影片至今突破百萬人次點閱。沒想到事後「星期天」卻說，直播結束，他的微博隨即被封鎖審核；對此，今天行政院長蘇貞昌在立法院答詢時，用一句話給「星期天」送暖鼓勵。

「星期天」今凌晨在自己的臉書粉專「星期天配音是對的」發文，笑稱「習大大你動作太快了吧」，指《還願》直播一結束後，他的微博馬上被封鎖審核，但他也強調，「抱歉喔對岸朋友，我支持台灣本土創作到底。」

綠委趙天麟今天在立法院質詢蘇貞昌時問到，「星期天」跟陳其邁一起玩，微博卻馬上被封鎖，並未感到難過而退卻，反而強調支持台灣本土創作到底，這就如同蘇貞昌的「掃把決心」，問蘇貞昌能否送暖、鼓勵年輕人一下？蘇貞昌回應：「我非常肯定年輕人創意，只有像台灣今天自由民主開放才可以有創意，也特別鼓勵與肯定言論及創作自由，這是人的基本權利。」

蘇貞昌也強調，台灣民主一定要存在，讓其他華人社會非常羨慕我們這樣，給相關年輕創作者大大的肯定。

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