忍無可忍！中共抓耙仔深入校園 重慶教授發表「教師獨立宣言」

2019-04-03 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日發生多起因「學生告密」致教師遭整肅事件，中國清華大學許章潤教授、重慶師大唐雲副教授皆因此遭撤職。對此，越來越多學者站出來聲援言論自由，重慶師大教授楊濟余更發表了「教師獨立宣言」，激起熱烈迴響。

綜合外媒報導，外界認為中共試圖鼓動告密風氣，更公開招募「學生信息員」，讓各所高校至少每一科系或每個班級都配有這種職業學生，保證中共於2013年所規定的「不講普世價值」、「不講中共歷史錯誤」等「七不講」。

針對許章潤教授及唐雲教授遭撤職，除上百人連署「要求清華恢復許教授工作聲明」外，重慶師大教授楊濟余更發表了〈我言說，故我在──教師獨立宣言〉，痛斥這類監控學術言論的行為是「新坑儒」、「新文革」。

楊教授更在〈教師獨立宣言〉中引述托爾斯泰《我不能沉默》作結：「從高級到低級的參加傷害的人們……停止吧，這不是為自己，不是為個人……而是為了自己的靈魂，不管你們怎樣摧殘都活在你們心中的上帝，我不能沉默！」

但也有其他學者認為，楊濟余發表宣言的勇氣是「個案」，因為「大量體制內學者無力抗爭，成本太高，家庭不能承受」。對此，澳洲雪梨科大中國研究中心副主任馮崇義表示能理解，他說：「（中）國內的人一直生活在恐懼中，雖然很多人不滿，未必會公開採取行動。」

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