美國關切西藏人權 批中國阻外人造訪

2019-03-28

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院接連兩天對中國西藏、新疆狀況表達關切，先在交給國會的報告中指中國「有系統地」阻礙美國官員、媒體、民眾進入西藏，國務卿龐皮歐受訪時也再度談到中國大規模拘禁新疆維吾爾族等少數民族「可惡」。另一方面，中國國務院二十七日發表西藏政策白皮書，宣稱西藏人權狀況「不僅好，而且是非常好」，並表示批評西藏人權的人，是受了流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛的「蠱惑」。

中反駁：西藏人權狀況「非常好」

今年是西藏抗暴六十週年，中國國務院二十七日發表「西藏民主改革六十年」政策白皮書。西藏自治區常務副主席羅布頓珠在記者會上表示，西藏「經過民主改革」，人權狀況「不僅好，而且是非常好」，國外一些人士對人權的攻擊是別有用心，是「不了解或者聽信了達賴集團的謠言或蠱惑」；他反批達賴過去以封建農奴制度統治西藏時，藏人根本無人權可言，達賴不配談論人權。被問到是否允許西藏舉行獨立公投，羅布頓珠說，「西藏獨立問題是不存在的」。

美國國務院依照去年底通過的「西藏旅行對等法」之要求，二十五日向國會提交進入西藏情況報告，指外交官即使獲准前往當地，也「高度受限」，遭中國政府指派的隨行人員寸步不離跟著，防止與當地人接觸、交流，也會被盤問、限制在當地的活動。

報告指出，去年美國提出九件造訪西藏申請案，五件被中國拒絕、包括駐中國大使布蘭斯塔德提出之申請；中國也加強監視美國外交官活動。

中國外交部發言人耿爽二十六日批這份報告「罔顧事實，充滿偏見」，並指中國政府對外國人入藏採一定管理和保護措施，是「考慮到當地特殊地理和氣候條件」等因素，敦促美方停止利用涉藏問題干涉中國問題。

對此，美國國務院發言人巴拉迪諾回應，「我們對於西藏人民缺乏真正意義的自治深感憂慮，藏區人權狀況正在惡化，宗教自由和文化權利受到嚴重限制」。

龐皮歐批拘禁維族人「可惡」

同日，國務卿龐皮歐在國務院與維族人閉門會晤，他回應「美國之音」的訪問，批評中國在新疆大規模拘禁維族等少數民族的做法「悲慘」、「可惡」。他說，「我們一向對這一點非常公開直言不諱，也花了不少時間與他們私下對話」，「這是歷史性的踐踏人權，我們正努力說服中國，這種做法可惡，應該停止。」

為了反制西方的批評，中國近日再邀請駐北京歐洲外交官造訪新疆。對此，一名美國政府官員表示，這種由政府帶領、「高度設計、刻意安排」的行程只是「宣傳」，模糊中國在當地持續踐踏人權的實情。

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