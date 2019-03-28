稱孟宏偉貪腐濫權 中共祭「雙開」

2019-03-28

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國共產黨中央紀律檢查委員會（中紀委）二十七日透過官網宣布，國際刑警組織前主席、中國公安部前副部長孟宏偉已遭開除中共黨籍與中國公職（雙開），理由是孟宏偉濫權、涉貪、收賄與縱容髮妻仗勢徇私牟利，將移送檢察機關起訴。這是中國官方自孟宏偉去年九月返中後遭調查以來，首度公開詳述孟宏偉的罪狀，還不忘扯上在海外積極救夫的孟妻。

控孟妻徇私牟利 涉學術造假

中紀委在公告中指出，身為公安部黨委委員與副部長的孟宏偉嚴重違法，毫無黨性原則、對抗組織、拒不執行黨中央決定，還涉貪、收賄，以及濫權為他人謀求職位與為企業牟私利。公告表示，據相關法律，中紀委及負責調查公職人員的中國國家監察委員會，分別對孟宏偉處以開除中共黨籍與開除公職處分；此外還收繳孟宏偉違紀違法所得，以及將孟宏偉移送檢察機關依法審查起訴。

路透指出，由於中國法院由黨控制，不會挑戰黨意，孟宏偉送交司法審判後，肯定會遭到定罪。

公告中還點名孟妻葛瑞絲‧孟（Grace Meng），稱孟宏偉家風敗壞，除了憑藉權位勢力為其妻謀取職務，也縱容妻子仗勢搞特殊、牟私利。這並非中方首度把矛頭指向孟妻，去年十月，曾有一個疑似與中共有關的中文新聞網站爆料，指孟妻中文本名為高歌，比現年六十五歲的孟宏偉小十九歲，是小三上位，為孟宏偉生下一對雙胞胎後被送到法國；報導中還稱孟妻生活豪奢，靠著丈夫的權位出任多家企業董事或高管職務，吃空餉領取高額年薪，還涉及學術造假，似乎意圖抹黑孟妻。

孟妻上週才致函法國總統府愛麗榭宮，敦請法國總統馬克宏趁中國國家主席習近平來訪時，協助了解孟宏偉的下落與健康，以及允許律師探視孟宏偉。習近平已於二十七日返國，中紀委當天便宣布孟宏偉的罪名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/