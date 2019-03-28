共青團推信評App 幫中國青年「打分數」

2019-03-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕除了在中國各地部署所謂的「社會信用體系」外，香港媒體披露，中國共產主義青年團（共青團）最近又推出一款主要針對中國四．六億年輕人的信用評級手機應用程式（App），得分高者可在教育、就業等方面獲得「獎勵」，據此引導青年「自覺踐行社會主義核心價值觀」。專家指出，這是中共當局利用高科技進行社會控制的最新嘗試，旨在建立前所未有的高科技極權體制。

專家：旨在建立高科技極權體制

香港《南華早報》日前專訪中國「中青信用管理有限公司」（中青信用）總裁史延瑩，獨家披露中國「國家發展和改革委員會」、共青團與紫光集團攜手打造的「優你通」應用程式內幕。紫光集團二○一六年與共青團合作，授權旗下的中青信用成為推動「中國青年信用系統」的主要執行單位。

做為「中國青年信用系統」一環的「優你通」，鎖定十八至四十五歲族群，今年二月正式開放下載。該款應用程式會根據使用者在社群媒體發表的言論、參與志願工作的情況等個人資訊，給出三五○至八○○分的「青年信用分數」；以大學生為例，發表論文會加分，考試作弊則會扣分。

青年信用分數可決定中國青年在「優你通」應用程式內購買線上課程的折扣多寡，或透過「優你通」求職時的優先次序；分數低於六四○分者，不能與「優秀青年」享受同等待遇，相關優惠還包括租房、留學、約會等。史延瑩表示：「你現在應徵工作與申請國外學校時，通常都需要附上推薦信…。我們希望，未來我們的信用分數就可以用來取代你的推薦信。」

史延瑩拒絕證實共產黨員是否列入加分項目，也拒絕透露該款應用程式具體計算「青年信用分數」的方式，堅稱「優你通」評分核心是儒家倡導的五常（仁、義、禮、智、信），與建立黑名單以管控風險的其他「社會信用」系統不同。

拒透露計算青年信用分數方式

旅美作家李洪寬向自由亞洲電台表示，這是極具「中國特色」的信用評分機制，「共產黨在控制人民這方面不惜血本，現在加上通訊技術、監控、大數據等，中國已是歐威爾2.0」；「歐威爾」泛指反對自由開放社會的極權行為，也是極權主義的代名詞。

旅美中國經濟學者夏業良指出，中共當局推行青年信用系統旨在「控制中國大學生，控制年輕人，希望他們不要亂說亂動」，透過鼓勵舉報、無所不在的監視器、大數據分析，「可以形成一個巨大的網路，把大家困在其中」。

旨在控制年輕人

旅美中國維權律師滕彪則表示，這是中共加強全面社會監控、回到極權體制的一系列動作，「過去有納粹極權、毛澤東極權體制，但與網際網路和高科技結合的極權體制還是前所未見。」

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