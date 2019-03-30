國民黨批民進黨箝制新聞自由 慘被網友「各種打臉」

2019-03-30 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕《中天新聞台》日前因報導特定人物比例過高及新聞不實，遭國家通訊傳播委員會（NCC）開罰100萬元。國民黨今日在臉書PO文，痛批民進黨伸出魔爪蠶食鯨吞言論自由，更嗆聲「民進黨你夠了喔」！對此，有網友在臉書下方留言狠酸「就不說到底是誰箝制台灣人民言論自由長達三十八年的時間了」。

今日國民黨在官方臉書「中國國民黨 KMT」粉專PO文，表示民進黨從《社會秩序維護法》到《電信管理法》，從電視到網路，「一步步伸出魔爪，以防範假新聞為由，蠶食鯨吞我們的言論自由」！

國民黨質疑，「『正確』的新聞到底由誰來認定？不僅政府經常說謊騙人民，難道還要控制媒體要報導哪一種新聞或誰說的話嗎？再加上修法後，將來政府想查人民的通聯記錄只要「依法執行與公眾生命安全相關機關」就能恣意去查，我們的一言一行，將盡在民進黨政府掌控中？！」

不過在該文留言區，國民黨立刻遭到網友狠酸「喔，統一之後，中共會給什麼自由？」、「就不說到底是誰箝制台灣人民言論自由長達三十八年的時間了」。

其他網友也紛紛表示，「假新聞算什麼言論自由？國民黨有完沒完？」、「閱」、「這顏色改一下就變成在罵國民黨自己」、「你才夠了吧！小編不要出賣自己靈魂了」、「以前戒嚴自己就在箝制言論自由」、「誰來認定？當然是國家通訊傳播委員會啊」。

國民黨臉書貼文被轉至PTT後，鄉民也紛紛留言表示「箝制言論誰比得過你們」、「國民黨懂言論自由。XDDDDDDD」、「不去譴責中國的言論自由 反檢討起台灣」、「和平協議賣台黨」、「舔共的好意思討論言論自由喔」、「中國國民黨從來沒有徹底反省過」、「好笑了 民進黨政府有把你怎麼樣嗎？這樣還不夠自由？」。

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