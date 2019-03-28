國台辦糗用「聲援六四歌詞」嗆台 陸委會這樣回酸…

2019-03-28 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕正面宣傳中國惠台政策的「31條措施」網站，經調查有國安疑慮，日前遭國家通訊傳播委員會（NCC）註銷；中國國台辦今天（27日）痛批民進黨政府「蒙眼堵耳」封鎖台灣，陸委會反嗆中共箝制言論自由，更點出「蒙上眼睛就以為看不見、摀上耳朵就以為聽不到」，正好是台灣聲援六四事件的歌曲《歷史的傷口》歌詞。

據《中央社》報導，「31條措施」網站（www.31t.tw）的註冊單位是中共中央台辦下的「北京海峽文化交流有限公司」，經過相關專家、機構研究後，確認具國安疑慮、違反兩岸條例，該網已遭NCC註銷註冊。

中國國台辦發言人安峰山說，民進黨政府「用這種『蒙上眼睛、堵上耳朵』的方式把台灣島給封鎖起來，把台灣民眾封閉起來，切斷他們獲取發展信息的渠道」。

陸委會回應，「蒙上眼睛就以為看不見、摀上耳朵就以為聽不到」是六四事件後，台灣聲援中國八九民運歌曲《歷史的傷口》歌詞，而中共在六四殘殺百姓，今又在國際擴張軍事，才是民主自由最大的麻煩製造者。

陸委會指出，中共建造網路長城，嚴格監控出版及言論等自由，管制對外輸出網路，打壓不利言論，妨害了資訊自由。

1989年歌曲《歷史的傷口》由飛碟、滾石、可登、寶麗金等4家唱片公司合作製作，林秋離、梁弘志、童安格、黃韻玲、李宗盛等17名創作者作詞作曲，數10名歌手合唱，以歌聲聲援中國學運。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/