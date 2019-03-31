中共打壓學術言論 重慶師大副教授疑遭學生舉報遭解職

2019-03-31 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日掀起學生「告密文化」，不少教授因課堂的敏感言論獲罪。近日又傳出重慶師範大學副教授唐雲因課堂發言被學生檢舉，也遭撤銷教師資格處置。

綜合媒體報導，繼中國清華大學教授許章潤撰文批評中國民間對習近平政權的恐懼和擔心，勸當局不要執迷不悟而遭清華大學停職後，唐雲被指2月25日在教授「魯迅研究」時表達的觀點「損害國家聲譽」，重慶師範大學日前發布文件，指唐雲嚴重違反教師的職業道德、在師生中造成不良影響，決定解職並降級處分。

消息人士透露，唐雲是被學生舉報而遭整肅。自從習近平要求全國學校「7不講」，禁止教師在課堂上討論普世價值和新聞自由等觀念後，有越來越多教授被告發、懲處。網路上還流傳一張照片，據傳是唐雲在微信留下的告別言論，說學生們不是出賣耶穌的猶大，還寫道「今天披著恥辱離去，明天，我定會戴著桂冠而來。」

此外，不僅是批評官方的教授會被打壓，連左派學者也無法倖免。例如3月21日，北京大學前馬克斯主義講師柴曉明就被南京警方以「涉嫌顛覆國家政權」的罪名監視住處，被監視者不得擅自離開指定住所。

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