多位大學教授遭整肅 學者：中國校園已興起告密文化

2019-03-31 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國有多名大學教授遭到「整肅」，而這些案例幾乎都是學生向校方舉報，眾多中國學者認為，中國校園已興起一股「告密文化」。

根據《美國之音》報導，人民大學退休教授張鳴指出，這些舉報基本上都是惡意的，實際上不應鼓勵人們做這種事，當局是在縱容、鼓勵揭發老師。而最近中國教導社科人文領域的教師被視為「高危職業」，張鳴表示：「時政課很容易被舉報，當局鼓勵時政課創新、要活潑一點，結果時政課教師一活潑就被舉報了，這事情挺弔詭的。」

北京某退休教授則說，學生告密這種事情應該是有組織地安排，例如透過共青團、黨的組織來進行，而大學教室內的監視系統也是因素之一，假如老師在講課時有不妥之處，都會被保存下來。香港浸會大學新聞系副教授呂秉權則認為，學生告密是文革回潮的跡象之一，在習近平上台之後，對中國學術界及很多不同的領域，來了個大清洗，而就是這種舉報文化，讓敢言和有良心的老師受到各種報復。

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