習禁評來了！北京接連整肅學界 法媒：新文革要來臨

2019-03-30 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名學者接連遭中國當局「整肅」，除了清華大學知名法學教授許章潤被撤職，重慶大學副教授唐雲也遭學生揭發被撤銷資格。法國媒體認為，北京這波壓制高知識分子輿論的行動，放大了中國國家主席習近平的緊張情緒，不少人擔心一場新的文革要來臨了。

許章潤去年7月發表〈我們當下的恐懼與期待〉萬言書，批評習近平搞極權回歸、個人崇拜，日前許章潤被校方通知撤銷所有職務、禁止上課及輔導學生、停止「科研活動」等。唐雲日前被學生舉報，在「魯迅研究」課程教學中，發表損害國家聲譽的言論，目前被撤銷教師資格。北京大學馬克思主義學院前講師柴曉明，3月21日據報已被警方以「涉嫌顛覆國家政權」為由「指定居所監視居住」。

《法國國際廣播電台》報導，從輿論的反應來看，北京對教授們的打壓，不僅僅是對以科學精神、人文情懷培養具有獨立人格的大學進一步韃伐，而是有著一個明晰的北京，從習近平「七個不要講」到最近大談特談上好「思政課」，不少人擔心一場新的文革要來臨了。

有分析認為，這是北京當局過分神經質的表現，中國天天講「四個自信」，但這種表現恰恰是心虛的表現。有分析人士指出，可見在當局眼裡沒有什麼「左派」、「右派」，只有「乖派」、「不乖派」。

《紐約時報》分析，在一連串可能發生爭議的紀念日到來幾週前，清華大學對許章潤採取了行動，放大了中國領導人的緊張情緒。

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