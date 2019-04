中共收集美國人DNA 美專家：恐用來打造生物武器

2019-04-03 18:06

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國人口研究所(Population Research Institute)所長、《紐約時報》專欄作家毛思迪(Steven W. Mosher)日前撰文揭露,中共政權正在全球透過生物基因公司,收集並建立人類基因庫,並可能將此武器化,小範圍內可打擊重要敏感人物及其家族,而更大範圍甚至可以針對基因差異,開發專門對付特定族裔的生物武器。

毛思迪也是《欺凌亞洲︰「中國夢」為何是世界秩序的新威脅》(Bully of Asia: Why China’s Dream is the New Threat to World Order)一書的作者。他指出,北京當局曾在2014年概述了其三類「魔法武器」:軍隊、洗腦宣傳和統戰戰術,如今中國有第四類魔法武器:生物武器。

文中指出,從直接收購美國生物技術公司開始,中共政權正在採用各種手段收集美國人的DNA。例如,中國國家資助的深圳華大基因科技公司於2013年收購美國基因定序公司「完整基因」(Complete Genomics),讓該中國公司獲得了一個DNA數據庫,其中包含大量美國人的個人基因訊息。

根據美中經濟與安全審查委員會(USCC)最近的一份報告,除了華大基因之外,至少還有23家與中國相關的公司,在美國獲得許可進行分子診斷或其它基因檢測,包括全基因組測序。這些公司中的任何一家都「可以獲取個體患者的基因數據」。美國的醫院、診所甚至一些商業DNA檢測公司現在經常將DNA樣本送到中國進行分析。

毛思迪指出,基因溯源測試服務,是美國人在去年耶誕節期間互贈的最熱門禮物之一,總共有超過1200萬美國人採集DNA樣本,並郵寄給了商業DNA測試公司,以分析他們的血統,但這些基因組數據可能落入中國手中。

他強調,從來自中國的網路攻擊就可看出,即使基因組數據存儲在美國,也不能完全防止中國盜取。美國麥迪安網路安全公司(Mandiant)的數據顯示,自2008年以來,針對美國生物技術公司的駭客攻擊次數劇增。根據USCC報告詳細列出的公開報導違規行為數量來判斷,其中許多攻擊都得手。

與許多其它的尖端技術一樣,生物技術是兩用技術。這意味著中國握有龐大的美國人基因組訊息和醫療相關的數據庫,可以軍民兩用。毛思迪認為,使用在中國很容易獲得的技術,並且最多在幾年內在資金充足的國家贊助項目中將其武器化後,中國至少有兩種可能的攻擊途徑。

第一種情況涉及個人。正如USCC報告中所寫的,「中國可以針對基因組數據或健康紀錄揭示的特定個體脆弱性進行攻擊,目標個人很可能是戰略性人物,例如外交官、政治家、高層官員或軍事領導人。」

第二種情況涉及群體。各族裔的基因有很大不同,中國可以利用這種差異研發不同的生物武器。毛思迪提醒,保護美國人的基因組數據是國安問題,根據目前中國操縱基因組的能力,只要這樣的生物武器被想像出來,在給予足夠的時間和資源後,就會實現,後果不堪設想。

