不用塑膠袋！越南超市妙用「香蕉葉」包大蔥、秋葵

胡志明市的樂天瑪特使用香蕉葉包裹的大蔥、秋葵和其他蔬菜。（圖擷取自LOTTE MART VIETNAM臉書）

2019-04-03 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕每天產出超過2000噸塑膠垃圾的越南，近來有多家超市逐漸「去塑」以保護環境，開始推廣使用「香蕉葉」包裝蔬菜。

《德新社》報導，據「越南快訊網」（Vnexpress）指出，越南3家最大的連鎖超市─樂天瑪特、胡志明市的西貢合作社和河內的Big C，已開始使用香蕉葉代替塑膠製品包裝蔬菜。

報導稱，胡志明市的樂天瑪特的顧客最近驚訝地看到用香蕉葉包裹的大蔥、秋葵和其他蔬菜。樂天瑪特今年在該國南部城市試驗後，未來將把香蕉葉包裝推廣到全國的連鎖店。

越南媒體稱，這項措施是改用環保產品的一部分，不僅適用於蔬菜，還包括新鮮肉類。

胡志明市的樂天瑪特還出售甘蔗廢料製成的紙質吸管和食物盒，雞蛋棄用塑膠盒，改用紙包裝。Big C則為顧客提供玉米粉製成的完成可生物分解的袋子。

官方數據顯示，越南每天產生約2500噸的塑膠垃圾。根據聯合國環境署的數據，越南流入海洋的塑膠垃圾量，高居全球第4名。

樂天瑪特使用香蕉葉包裹大蔥、秋葵和其他蔬菜。（圖取自LOTTE MART VIETNAM臉書）

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