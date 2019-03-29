請救救海洋！英國水上芭蕾少女與塑膠垃圾「共舞」

2019-03-29 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕來自英國布里斯托的世界級水上芭蕾舞者肖特曼（Kate Shortman）和索普（Isabelle Thorpe），昨（28）日與塑膠垃圾「共舞」，透過這場畫面震撼的表演，喚醒社會大眾對海洋保育的意識，並強調塑膠垃圾汙染海洋的嚴重性。

英國《BBC》報導，這2名英國國家級水上芭雷舞者17歲的肖特曼（Kate Shortman）和18歲的索普（Isabelle Thorpe），曾多次代表英國參加歐洲及世界的藝術游泳（Artistic Swimming）大賽，屢創佳績。

影片中她們決定將塑膠瓶、塑膠袋等垃圾倒進泳池中，並演出在世界大賽中所進行的雙人舞。華麗的舞姿依舊，卻在抬腳、倒立等動作時，必須躲避塑膠垃圾，或是直接被塑膠垃圾覆蓋，畫面相當震撼。

近年來，全球青少年、兒童對於氣候變遷及環境汙染備感焦慮，紛紛站出來展開如「Fridays For Future」等的抗議行動，這2名水上芭蕾少女也藉著藝術表演，希望喚醒群眾意識。

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