環遊世界不是夢！女老師完成環遊全球193國壯舉 曝省錢撇步

美國舊金山灣區的越南裔女教師許露茜（Lucy Hsu），去年5月完成了訪問地球上每個國家的壯舉。非官方統計顯示，全球只有將近400人訪問過世界上每個國家。（擷取自網路）

2024/05/03 14:57

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國舊金山灣區的越南裔美籍女教師許露茜（Lucy Hsu），不久前完成了訪問地球上每個國家的壯舉。許露茜的成就可以說是非常了不起，因為非官方統計顯示，全球只有將近400人訪問過世界上每個國家。

根據美國《NBC新聞》5月2日報導，許露西是加州聖荷西的一名教師，她在2023年5月訪問敘利亞後，正式完成了全球所有193個國家的訪問。她說，儘管全球有多少國家沒有定數，但大多數旅遊俱樂部和團體使用193這個數字，因為這是聯合國成員國的數量。

請繼續往下閱讀...

許露西是越南難民的女兒，她表示自己小時候很少旅行，23歲時才拿到人生第一本護照。她對NBC記者說，自己的家境並不富裕，從小到大並未去過任何地方。但在回學校攻讀碩士學位之前，她決定拿起護照，做背包客遊歐洲，在那以後，她迷上了旅行，並把每年夏天旅行當作目標。

在許露茜造訪的國家數量越來越多後，她找到了如何保持較低成本的方法。她說：「我意識到，如果我把暑假規劃得當，我可以花很少的錢去旅行，還能一次性訪問幾個國家。在我旅行了5、6年的時候，我意識到，我可能已經去過60至70個國家了。」

隨著訪問的國家數量越來越多，42歲的許露西逐漸開始下定決心要訪問世界上每個國家。她坦言，人們問她最多的問題便是，她怎麼能負擔得起這麼多趟的旅行。

許露茜表示，這其中不乏各種節省成本的策略，但省錢最多的方式是透過報名參加志工交換計畫和寄宿家庭。她說，她使用Workaway來尋找房東和工作機會，這是個將志工與經過審查的組織聯繫起來的會員制網站。

此外，許露茜也常透過1個名為HostelWorld的網站住在青年旅社，甚至在當地青年旅社打工，以換取食宿。

許露茜的其他省錢秘笈包括賺取信用卡積分以獲得獎勵，同時在旅行時搭乘當地的廉價巴士和火車。

對於也懷抱環球旅行夢想但猶豫不決的人，許露茜建議：「如果你學會了精打細算，旅行是可以實現的。如果你想研究的話，這些方法都是現成的。旅行並沒有人們想像的那麼遙不可及。」

當被問到她最喜歡全球哪個國家時，許露茜說，很難選擇最喜歡的目的地，因為有很多美好的經歷，但蒙古在她的腦海中脫穎而出。她說，在蒙古旅行期間，她和當地一家人在戈壁沙漠的1個蒙古包裡待了幾天。早上騎駱駝出門，和孩子們一起從沙丘上滑下來的情景還歷歷在目，「這真的是一片充滿未知冒險的土地」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法