海洋悲歌！ 鯨魚擱淺亡 生前吞了40公斤塑膠袋

2019-03-18 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓達沃市東海岸16日發現一頭死亡的柯氏喙鯨，經解剖後發現，鯨魚胃裡有多達40公斤塑膠袋，其中包括了16個麻布米袋、4個用於香蕉種植園的塑膠袋和多個購物袋。

菲律賓達沃市的「大型動物骨頭博物館」（DBone Collector Museum）17日在臉書發文稱，這隻鯨魚胃裡塑膠垃圾的數量是他們見過的死亡鯨魚中最多的，鯨魚錯將塑膠和垃圾當作食物吃下肚。

博物館的創始人兼總裁Darrell Blatchley說，在他們研究死亡鯨魚和海豚的10年內，發現其中有57隻鯨豚皆因胃裡的垃圾而死亡。

在包括菲律賓的東南亞國家裡，使用一次性塑膠袋是一個嚴重的問題。根據海洋保護協會（Ocean Conservancy）和麥肯錫商業與環境中心（McKinsey Center for Business and Environment）2015年的一份報告顯示，約有60％的海洋塑膠垃圾出自中國、印尼、菲律賓、越南和泰國等五國。

英國政府去年警告，除非採取相關措施減少垃圾量，否則海洋中的塑膠含量將在十年內增加兩倍。

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