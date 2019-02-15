時間不多了！力抗暖化 英國數千學生為未來罷課上街

2019-02-15 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕勞工有罷工的權利，學生同樣也有權選擇罷工。今日有數千名英國學生，為了氣候變遷的議題而罷課，希望用小小的力量，改變自己長大後的世界。

綜合英媒報導，英國60個城市、鄉鎮的數千名學生在當地時間今日上午11時（台灣時間下午7時）發起罷課，除了要求政府積極面對氣候變遷之外，也希望政府能加強宣導氣候變遷的重要性，並修改課綱，將全球氣候變遷列為優先教學的課程。學生也主張，社會的未來是與年輕人最相關的，年輕人應有權參與政策制定，呼籲政府將投票年齡下修至16歲。

這場罷課活動受到16歲瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）影響，桑柏格從去年8月起，每週五都會罷課到瑞典國會旁抗議，要求政府官員對氣候變遷採取積極作為。桑柏格的行動受到國際關注後，包含美國、德國、比利時、日本等國家的學生都逐漸響應，在國內舉行大規模罷課活動，今日英國學生也發起罷課響應。

但對於學生的罷課，英國教師工會表示，「學生只應該在特殊情況罷課」，教師雖然鼓勵學生表達自己的意見，但學生應該完成上學的本分。發起罷課的學生之一安娜‧泰勒（Anna Taylor）則認為，「我們已經沒有多少時間可以改變了，這也是世界各國有這麼多學生開始罷課的原因」，在今天的罷課結束後，3月15日英國學生還會舉行1次罷課。

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