台學生響應全球315氣候行動 衛報、CNN特別撰文報導

2019-03-15 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕響應瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）發起的「315氣候行動」，今日全台各地共有10起相關活動，由學生們自主發起的活動受到英國《衛報》、美國《CNN》等媒體矚目，讓台灣再度躍上國際版面。

綜合媒體報導，由瑞典16歲少女桑柏格發起的全球「315氣候行動」，全世界共有超過100個國家、數十萬學生響應，大部分國家的學生選擇罷課抗議，在台灣則因為國情不同，學生多利用課間時間響應活動，包含基隆二信高中、彰化高中、彰化女中、台灣大學等等，全台總共有10起青年發起的氣候活動。

英國《衛報》特別訪問「中部平埔族群青年聯盟」成員Kaisanan Ahuan（漢名王商益，道卡斯族人），Kaisanan Ahuan述說他決心響應「315氣候行動」的原因，氣候變遷破壞了原住民與土地、自然的和諧，「我們想呼籲台灣政府，正視原住民與其土地的脆弱，停止在原住民生活的自然生態上開發」。

美國媒體《CNN》也特別報導，基隆二信高中的學生們不選擇罷課抗爭，而是舉行了解釋氣候變遷、全球暖化的講座，號召學生舉牌響應活動。

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