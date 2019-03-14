響應為氣候罷課 小六生要赴總統府前靜坐舉牌

2019-03-14 23:58

〔中央社〕全球關注氣候變遷，16歲的瑞典女孩桑柏格啟發全球學生走出校園，台灣也有不同學校學生明天將用不同方式響應，有小六生準備前往總統府前靜坐，盼政府採取行動對付氣候變遷。

全球各地最近數月以來陸續有上萬名學童和大學生罷課走上街頭，要求對氣候變遷採取行動。台灣學生不落人後，串連發起台灣315氣候行動，分別有小學生、高中生及大學生用短講、快閃排字、靜坐等方式響應，還有環保團體整理他們的行動。

其中，基隆二信高中學生陳姵頤將在學校大演講廳放映桑柏格在聯合國氣候大會上的演講影片並舉牌響應，暨南大學也有師生為315策動快閃排字的1.5度C行動，盼能提醒台灣當權者致力節能減碳。

在台大，也有法律系四年級生黃毓庭等人訴求2020總統和立法委員參選人應提出具體實質的氣候政策，向全球表達台灣將不會缺席氣候行動的聲音，供所有選民納入投票考量。桃園高中學生曾韻安則將分享自己對第三天然氣接收站的看法，呼籲當地海岸生物多樣性的搶救議題應被重視。

也有台灣學生實質「罷課」響應，台中明道普霖斯頓小學六年級生楊子慶也將從彰化北上，預計在明天早上10時前往台北總統府前靜坐舉牌。

「全球氣候罷課」（Global Climate Strike）將於3月15日展開，將有多個國家青年倡議行動於同日發聲，台灣學生發起的「Fridays for future Taiwan 」315 氣候行動，明天也都將透過粉絲專頁向民眾直播（https://www.facebook.com/fridaysforfuture.tw/）。

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