發起全球罷課力抗暖化 瑞典16歲少女獲諾貝爾和平獎提名

2019-03-14 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕全球超過105個國家的數十萬名學生將在明（15）日罷課抗議，呼籲政府重視氣候變遷議題，在罷課前1日，活動發起人桑柏格（Greta Thunberg）被提名角逐今年的諾貝爾和平獎。

綜合外電報導，年僅16歲的瑞典女學生桑柏格從去年8月起，每週五都到瑞典國會外罷課抗議，要求政府重視全球氣候變遷的嚴重性，受到媒體報導後，影響力擴大至全球，3月15日共有至少105個國家的數十萬名學生將舉行全球大罷課。

在罷課活動的前1天，挪威社會主義左翼黨（Sosialistisk Venstreparti）的議員歐福斯特葛（Freddy Andre Ovstegard）表示，「我們已經提名桑柏格角逐諾貝爾和平獎，因為假如我們不積極面對氣候變遷，可能會導致嚴重的戰爭、衝突、難民問題」。對此桑柏格透過推特回應，她非常榮幸且感激能夠獲得提名。

部分政治人物與大學教授有提名諾貝爾和平獎得主的資格，今年的諾貝爾和平獎目前已經有301組被提名者，其中223組為個人、78組為社團組織。假如桑柏格成功獲獎，將會打破2014年馬拉拉（Malala Yousafzai）的紀錄，成為史上最年輕的獲獎者。

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