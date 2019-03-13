瑞典少女315罷課救地球行動 台灣高中生響應！

世界未來的主人們決定在本週五舉行全球罷課抗議，呼籲成人、政府正視氣候問題，給年輕人1個安全的未來，台灣高中生也發起響應活動。（圖擷取自「Fridays for future Taiwan」Facebook）

2019-03-13 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化、氣候變遷的問題日益嚴重，世界未來的主人們決定在本週五舉行全球罷課抗議，呼籲成人、政府正視氣候問題，給年輕人1個安全的未來。

綜合外電報導，由16歲瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）發起的學生罷課活動，將在本週五（15日）舉行，預計會有超過100個國家的學生響應，一同呼籲全球的成人關注氣候變遷問題，可能會是史上規模最大的環保抗議活動。

桑柏格從去年8月起，每週五都會罷課到瑞典國會旁抗議，要求政府官員對氣候變遷採取積極作為。在受到媒體關注、報導後，全球各國開始有零星學生響應，包含德國總理梅克爾、澳洲工黨領袖人物戴利（Michael Daley）都出言聲援罷課學生。

台灣也有基隆二信高中的學生陳姵頤發起響應活動、宣布加入15日的罷課行列，成立粉絲專頁「Fridays for future Taiwan」，以「沒有未來，何必上課」為口號宣傳活動，並在粉專上宣導世界面臨的氣候問題，氣象達人彭啟明、台灣綠色和平組織都轉貼粉專聲援這場活動。

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