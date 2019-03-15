響應315氣候行動 暨大師生快閃排字1.5度

響應「Fridays for future Taiwan 」315氣候行動，國立暨南國際大學師生舉行快閃行動，排出「1.5度C」字樣，呼籲世人重視全球暖化帶來的嚴重後果。（暨大黃資媛提供）

2019-03-15 15:30

〔記者佟振國／南投報導〕響應「Fridays for future Taiwan 」315氣候行動，南投縣埔里鎮國立暨南國際大學師生，今天中午舉行快閃排字行動，在大操場上排出「1.5度Ｃ」字樣，警告全球暖化升溫1.5度C的大限將至，我國政府應儘速提出完整具體的減碳計畫，明確告訴國人如何減緩及調適氣候變遷，面對氣候變遷，所有人都無法置身事外。

瑞典中學生Greta Thunberg為氣候變遷發起全球罷課行動，今天全台北、中、南各地學校也熱烈響應，位於中部的國立暨南大學，師生利用中午休息時間展開快閃排字，中部平埔族群青年聯盟多人也到場支持這項快閃行動，向祖靈祈福，也發表氣候聲明。

眾人在校園大操場席地而坐，排出「1.5度Ｃ」的字樣，呼籲距離2030年1.5度C的暖化大限已經剩下11年，人類已經沒有任何可以拖延的藉口，我國政府應該儘速提出完整具體並且詳細的減碳規劃，明確告訴國人政府將如何減緩及調適氣候變遷，政府、國營單位及教育機構都應該全面盤點現階段之投資，實行責任投資原則，撤除對高碳排化石燃料產業的投資及政策補貼。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/