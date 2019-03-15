不罷課救地球！彰女彰中響應瑞典少女

2019-03-15 12:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天3月15日是瑞典中學生少女Greta Thunberg，為氣候變遷發起全球罷課行動「週五護未來」，國立彰化女中和彰化高中也不缺席，但他們支持愛護地球的理念，卻認為國情不同，台灣的學生應該更認真上課，將來才會更有力量，拯救地球暖化，學生們因而利用課餘時間舉看板、喊口號，行動宣揚落實環保地球的理念。

「我在彰女，我挺Greta！」5名彰女學生今天在下課時間於校園中庭持看板、喊口號，2年級學生林玟妤說，全球暖化、氣候變遷的問題日益嚴重，環境議題卻不受重視，Greta只是1名學生，用行動呼籲成人、政府正視氣候問題，給年輕人1個安全的未來，她也是學生，認同Greta的理念，所以也要站出來發聲，響應救地球。

不過，5名學生都說，她們不罷課，反倒會更認真上課充實自己。林玟妤說，台灣的民情風俗和硬實力還沒有瑞典先進國家那麼高，身為學生上課是讓自己學到更多的事情，拓展視野，讓知識豐富生命，未來才能為社會奉獻心力。

彰女衛生組長李毓慧指出，學校支持學生對地球暖化議題的關注，同時也配合政府的環保政策，推行節能減碳和減塑運動，學校定期每學期做環境教育的講座，透過教育宣導希望學生響應愛護地球的行動從自身做起。

彰中也有學生提早到校，在朝會、上課之前，站在校門口對著要進入校園上課的老師、同學舉看板，宣揚Greta倡議救地球的理念。

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