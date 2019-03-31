睜眼說的？ 支持香港《逃犯條例》共幹：中國司法透明

2019-03-31 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕面對香港政府近期公布《移交逃犯條例修正草案》（簡稱《逃犯條例》）的草案內容，並準備在近期交與香港立法會進行審議；但針對外界質疑中國當局會藉此「跨境迫害」，透過羅織罪名強迫港府將異議人士移交中國處理；香港基本法委員會副主委譚惠珠還聲稱中國與「美國、加拿大與德國都有簽署司法協議」，顯見中國「司法透明」，反斥香港人「坐井觀天」。

綜合媒體報導，面對港人質疑中國法制堪憂，譚惠珠表示，有36個國家與中國簽署國際司法協議，其中包括美國、加拿大、德國、法國等，顯見「這些世界上最先進、最民主的國家認可中國的司法制度」；她稱讚中國司法「陽光透明」，反斥質疑中國司法的港人是「坐井觀天」；但實際上，美國、加拿大與德國並沒有與中國簽署相關的司法互助協議。

港府保安局局長李家超也為《逃犯條例》背書，他在上電視節目接受專訪時稱，「對中國有絕對的信心」，絕對不會將政治犯偽裝成其他刑事案件引渡；他強調，「引渡申請在法院開庭審理時，所有的抗辯與訴訟過程是高度透明，媒體一定會大動作報導」，所以有信心不會有羅織罪名的情形發生。

不過針對《逃犯條例》背後隱含「中國跨境進行政治迫害」的陰影，國際特赦組織、香港人權監察與人權觀察（Human Rights Watch，HRW）等3個人權組織聯名致函給香港特首林鄭月娥，指出任何人被引渡到中國都可能有風險，「將會遭受酷刑與其他形式的虐待，並造成其他的嚴重人權侵犯」，且質疑「香港司法間關在審理有關案件時，是否能抵擋中國當局的壓力？」信中強調，強調一旦《逃犯條例》過關，將成為「港府與北京當局進一步政治迫害異議人士的強力工具」，敦促林鄭月娥撤回《逃犯條例》修訂草案。

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