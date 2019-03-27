不顧爭議 港府擬4月初硬推《引渡條例修正草案》進立法會

2019-03-27 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府不顧歐盟、美國的「強烈關注」與我國的反對下，仍強硬推出《移交逃犯條例修正草案》，預計在4月3日交與香港立法會進行一讀；本次草案不僅仍留有原先飽受各界質疑「中國政府將得以羅織罪名將人強制引渡」的爭議外，港府版的修正草案還刪除9項可遭遣返的罪行，但由於其中有6項屬經濟犯罪，被外界質疑修法還疑似包庇商界人士。

綜合外媒報導，港府版的《移交逃犯條例修正草案》（簡稱《修正草案》）將原先規範可遣返罪行，由原先的46項減去37項，被刪除的9項罪名分別為「破產、公司法律、知識產權、證券及期貨交易、貨物進出口和資金轉移、課稅、虛假商品說明、環境污染及公眾衛生與電腦犯罪」等，而保留的37項可引渡罪名為謀殺、賄賂、重婚，以及教唆或煽動他人觸犯上述36項可引渡罪行；另外也提高移交門檻，只可移交本刑3年以上的犯罪、不移交政治犯、移交必須符合雙重犯罪原則、不能一罪兩審、請求移交方不能判嫌犯死刑等。

港府預計在4月3日將《修正草案》交與香港立法會進行一讀，該草案除了獲建制派非商界政黨支持外，香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港中華總商會及中華出進口商會也對港府刪除9項會遭引渡的犯罪「表示歡迎」，不過擁有4席議員席次、代表中小企業的自由黨尚未表態，擁有7席議員席次的經濟民生聯盟，則表示要向業界諮詢後才會表態。

不過泛民派議員對此批評港府「《修正草案》根本沒修到核心問題」，律師、民主黨議員塗謹申指出，中國與香港的法制迥異，且也因雙方對人權的保障存有鴻溝，才導致20多年來中港雙方無法簽署《移交逃犯協議》，只刪除9項可引渡犯罪「毫無意義」，《修正草案》仍會造成港人與過境旅客處隨時可能遭引渡到有「法治陰影」的地方審判的風險；中國時事評論家劉銳紹也指出，只要《修正草案》一通過，中國就可「根據該法規定」隨意將人冠上罪名，再強迫港府將「嫌犯」移交給中國當局，而且一旦「中港可移交罪犯」的前例一開，未來就可輕易再「擴大修改或變本加厲」。

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