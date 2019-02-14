「律師是湊數的」 中國教授揭露中共司法機關駭人黑幕

2019-02-14 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國政法大學教授羅翔日前在影片中揭露中共司法機關的驚人內幕，直指司法腐敗，最嚴重還發生過直接在法庭上逮捕律師，然而目前該影片已被刪除。

綜合媒體報導，中國知名律師遲夙在微博轉貼一段長約2分鐘的影片，中國政法大學刑事司法學院教授兼刑法研究所副所長羅翔談及中共司法機關時，大呼「可怕」。他表示，只要證人改變口供、和公安機關蒐集的證據不同，司法機關就認定律師有「誘供」的嫌疑，「先把你抓起來再說」！

羅翔說，過去發生過在法庭辯論階段就直接逮捕律師的。當時律師質疑檢方的證據真實性，律師直接被以「涉嫌做偽證」拘捕。羅翔還引用上海律師斯偉江的話，將中國司法程序比喻為「打麻將」，律師可以加入，但不能胡牌，只能配合司法機關贏，所以律師基本上就是來湊人數的，律師敢違背，就「吃不完兜著走」。

羅翔是網路紅人，雖然該影片已被刪除，但廣東律師隋牧青表示，羅翔可能不知道自己這段言論的影片遭外流，為他的處境感到擔憂。

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